Ежемесячно AccessBank отправляет 17 тысяч запросов в Кредитное бюро Азербайджана

25 сентября 2019 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые восемь месяцев текущего года Access Bank направил в Кредитное бюро Азербайджана более 140 тысяч запросов.

Об этом, как сообщает в среду Trend в ходе заключительного мероприятии Международной финансовой корпорация (IFC) по проекту консультационных услуг по финансовой инфраструктуре "Азербайджан - Центральная Азия", сказал председатель правления AccessBank Анар Гасанов. По словам Гасанова банк направляет в Кредитное бюро свыше 17 тысяч запросов в месяц, и по этому показателю Access Bank занимает одну из ведущих позиций среди банков Азербайджана.

Представитель правления сообщил, что благодаря этим запросам Access Bank получает возможность снижать кредитные риски.

«Нововведение Бюро - услуга "Web Service", открывает банку возможность получать информацию в любом формате в большем объеме и значительно быстрее, и соответственно проводить широкий анализ по данным", - подытожил Гасанов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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