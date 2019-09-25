Ежемесячно AccessBank отправляет 17 тысяч запросов в Кредитное бюро Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За первые восемь месяцев текущего года Access Bank направил в Кредитное бюро Азербайджана более 140 тысяч запросов.

Об этом, как сообщает в среду Trend в ходе заключительного мероприятии Международной финансовой корпорация (IFC) по проекту консультационных услуг по финансовой инфраструктуре "Азербайджан - Центральная Азия", сказал председатель правления AccessBank Анар Гасанов. По словам Гасанова банк направляет в Кредитное бюро свыше 17 тысяч запросов в месяц, и по этому показателю Access Bank занимает одну из ведущих позиций среди банков Азербайджана.

Представитель правления сообщил, что благодаря этим запросам Access Bank получает возможность снижать кредитные риски.

«Нововведение Бюро - услуга "Web Service", открывает банку возможность получать информацию в любом формате в большем объеме и значительно быстрее, и соответственно проводить широкий анализ по данным", - подытожил Гасанов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.