SOCAR AQS – первая Азербайджанская компания, объявленная Лидером Глобального Договора ООН

Участие в формате Лидера демонстрирует соблюдение компанией условий Глобального Договора ООН и его Десяти принципов.

SOCAR AQS была объявлена Лидером Глобального Договора Договора ООН. Во время недельной встречи Лидеров Глобального Договора ООН в Нью-Йорке, SOCAR AQS была оценена как одна из наиболее активных компаний-участниц крупнейшей в мире корпоративной инициативы по обеспечению устойчивого развития, а также была выбрана ведущим корпоративным интерпренером мира.

Исполнительный Директор Глобального Договора ООН Лайз Кинго отметила: «В рамках Глобального Договора ООН компании-лидеры демонстрируют сотрудничество на самом высоком уровне. Сегодня как никогда ранее мир нуждается в бизнесе всех категорий, нуждается именно в таких компаниях, которые были объявлены сегодня Лидерами и которые непрерывно работают над улучшением своих показателей устойчивого развития и принимают меры для построения лучшего мира.

Генеральный Директор SOCAR AQS Рамин Исаев отметил: «Быть выбранной компанией-лидером Глобального Договора ООН являеться честью и большой отвественностью для SOCAR AQS. С момента создания компании в 2008 году наша деятельность была направлена на поддержку устойчивого развития, посредством открытие новых более продуктивных рабочих мест, вкладом в развитие человеческого капитала и осуществлением мероприятий по улучшению состаяния окружающей среды. Перед компанией, ставшей Лидером Глобального Договора ООН открываются новые возожности по внедрению принципов и целей устойчивого развития в корпоративную стратегию посредством сотрудничества с другими предпрятияминиями и применением передовых технологий. Приверженность к Глобальным Целям будет определяющей чертой нашей компании и нашего руководства».

Для получения статуса Лидера компания должна быть участником как минимум двух рабочих платформ с целью демонстрации соблюдения условий Глобального Договора ООН в процессе определения и ведения управленческой деятельности в соответствии с Десятью Принципами и Глобальными Целями. Также, предприятие предоставляет или же берет на себя обязательство по предоставлению ежегодного отчета устойчивого развития о статусе внедрения Десяти Принципов.

SOCAR AQS продемонстрировала выполнение своих обязательств по Глобальному Договору ООН, приняв участие на таких рабочих платформах как: «Цели в области устойчивого развития» и «Достойная работа в глобальных цепочках поставок». Каждая платформа Глобального Договора призывает предприятия, локальные сети Глобального Договора, ведущих специалистов, гражданское общество, правительства и партнеров ООН принять участие в решении сложных и взаимосвязаных проблем посредством инновационного подхода, направленного на достижение целей устойчивого развития.

SOCAR AQS присоединилась к Глобальному Договору ООН в ноябре 2018 года.

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