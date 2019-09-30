В Баку стартовал азербайджано-корейский бизнес форум

30 сентября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал азербайджано-корейский бизнес-форум, посвященный торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Республикой Корея, передает Trend в понедельник.

В рамках форума ожидаются выступления главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева, главы Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Хонг Квандж Хи, а также представителей деловых структур двух стран. В бизнес-форуме принимают участие представители восьми корейских компаний, действующих в сфере бизнеса, торговли, промышленности, текстиля, нефтехимии и прочих областях экономики. Бизнес-форум организован по инициативе AZPROMO.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Корейские компании заинтересованы в импорте грузинской продукции
Финансы 27 сентября 15:40
В Баку проходит азербайджано-таджикский форум по агробизнесу
Экономика 18 сентября 10:37
Между Азербайджаном и Республикой Корея утверждено Рамочное соглашение по грантовой помощи
Политика 19 июля 17:11
«Газпромбанк» и Azpromo направят усилия на расширение двустороннего делового сотрудничества
Экономика 8 июля 12:59
Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями
США 29 июня 22:46
Азербайджан и Швейцария расширяют бизнес-сотрудничество (ФОТО)
Бизнес 28 июня 17:12
Лента новостей
Назначен новый посол Казахстана в Азербайджане
Политика 10:59
Минналогов Азербайджана привлекло консультанта для диагностики налоговой системы
Финансы 10:51
Ведущие швейцарские компании были приглашены инвестировать в Азербайджан (ФОТО)
Политика 10:51
Установлены личности лиц, совершивших теракт в турецкой провинции Адана
В мире 10:51
В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
Общество 10:46
Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
В мире 10:41
В Нахчыванской Автономной Республике запущена система «Электронный суд» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10:40
Деловые круги ОАЭ проявляют интерес к проекту строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 10:38
В Турции незначительно выросло количество грузинских компаний
Турция 10:26