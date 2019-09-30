БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал азербайджано-корейский бизнес-форум, посвященный торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Республикой Корея, передает Trend в понедельник.

В рамках форума ожидаются выступления главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева, главы Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Хонг Квандж Хи, а также представителей деловых структур двух стран. В бизнес-форуме принимают участие представители восьми корейских компаний, действующих в сфере бизнеса, торговли, промышленности, текстиля, нефтехимии и прочих областях экономики. Бизнес-форум организован по инициативе AZPROMO.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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