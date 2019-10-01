Объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана вырос в 2,8 раза - Госкомстат

1 октября 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За последние 10 лет объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана увеличился в 2,8 раза, при этом, за отчетный период общий показатель ВВП по стране вырос более чем в три раза.

Как передает Trend , об этом заявил глава Государственного комитета по статистике Азербайджана Тахир Будагов на пресс-конференции во вторник. По словам Будагова, за отчетный период положительные тенденции наблюдались в показателях объема различных сфер производства.

"В частности, в сфере промышленного производства данный показатель за отчетный период возрос в 2,6 раза, в том числе в нефтегазовой сфере отмечался рост в 2,4 раза, объем средств направленных в основной капитал увеличился более чем в три раза, в том числе средства направленные на строительно-монтажные работы возросли в 4,6 раза. При этом объем грузоперевозок увеличился 2,1 раза, объем пассажироперевозок увеличился в 2,2 раза. Объем услуг в сфере связи и информации вырос в 12,3 раза", - сказал глава Госкомстата.

Далее Будагов отметил, что за указанный период доходы государственного бюджета страны выросли в 8,14 раза, а объем расходов увеличился на том же уровне. За этот же период номинальные доходы населения выросли в 9,4 раза, банковские вклады граждан увеличились в 9,2 раза, а кредитование экономики увеличилось в 19,4 раза. При этом средняя зарплата граждан возросла в семь раз, а средний уровень пенсий вырос в 6,3 раза", - сказал глава Госкомстата.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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