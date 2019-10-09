БАКУ/Trend/ - Азербайджан улучшил позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности, заняв 58-е место среди 141 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума.

Таким образом, страна поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла).

Рейтинг составляется по 12 позициям, и с позиции интеллектуальной собственности важное значение имеет первая позиция – «Институты».

В позиции «Институты» Азербайджан занял 49-е место, «Инфраструктура» - 38-е место, «Рынок продуктов» - 23-е место, «Рынок труда» - 21-е место, «Динамичность бизнеса» - 23-е место.

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