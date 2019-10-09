Ежегодный рост ВВП в Азербайджане в 2019-2021 годах составит в среднем 2,4% - Всемирный банк (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:55)

БАКУ/ Trend/ - Ежегодный рост ВВП в Азербайджане в 2019-2021 годах составит в среднем 2,4 процента, сообщает Trend со ссылкой на Обзор экономической ситуации в Европе и Центральной Азии Всемирного банка (ВБ).

«Прогнозируется, что ежегодный рост ВВП составит в среднем 2,4 процента в 2019–2021 годах, поскольку добыча нефти замедлится, и добыча природного газа достигнет своего пика в 2020 году. Ожидается, что при постепенном восстановлении внутреннего спроса инфляция останется низкой, составив в среднем 3,1 процента в 2019–2021 годах», - говорится в материале.

Как отмечается, к 2021 году профицит счета текущих операций составит в среднем 6,5 процента ВВП, что приведет к увеличению дефицита счета текущих операций, не связанного с энергетикой.

Ожидается, что в условиях умеренного роста ВВП и инфляции уровень жизни продолжит улучшаться, говорится в отчете.

В материале отмечается, что экономика Азербайджана росла ежегодными темпами в 2,4 процента в первой половине 2019 года, что было обусловлено ростом добычи природного газа и неэнергетических секторов.

«Неэнергетический ВВП вырос на 3,2 процента в годовом исчислении, чему способствовали высокие показатели в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и сфере услуг, в то время как спад в строительном секторе продолжался. Благоприятная конъюнктура внешней торговли в начале 2019 года сохранила высокий профицит счета текущих операций в 15 процентов ВВП в первом квартале текущего года», - говорится в отчете.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.