Азербайджан улучшил позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности (Версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан улучшил позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности, заняв 58-е место среди 141 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума.

Таким образом, страна поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла).

Рейтинг составляется по 12 позициям, и с позиции интеллектуальной собственности важное значение имеет первая позиция – «Институты».

Азербайджан улучшил свои позиции по следующим индикаторам по сравнению с прошлым годом: «Институты» (49), «Инфраструктура» (38), «Макроэкономическая стабильность» (103), «Навыки» (48), «Рынок продуктов» (23), «Рынок труда» (21), «Динамичность бизнеса» (23) и «Инновационный потенциал» (68).

По 8 из 12 индикаторам Азербайджан за год улучшил свои позиции, по 3 – ухудшил, по одному – сохранил.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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