Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос более чем на 11% - министр

БАКУ/Trend/ - За восемь месяцев текущего года, объем товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном увеличился более чем на 11 процентов и превысил 168 миллионов долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на 16-ом заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Кроме того, министр подчеркнул, что запланированное открытие Торгового дома Азербайджана в столице Казахстана в Нур-Султане позволит значительно увеличить экспорт азербайджанской продукции в Казахстан.

Говоря, о новых источниках экспорта в Казахстан, министр отметил, что продукция, произведенная в Сумгайытском химическом промышленном парке, уже экспортируется в Казахстан.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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