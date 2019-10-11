Будут осуществляться меры по развитию транзитного коридора Lapis Lazuli

11 октября 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Транзитный коридор Lapis Lazuli имеет большое значение с точки зрения поставок афганской продукции в Азербайджан, а также транзитом по его территории в другие страны.

Как сообщает в пятницу Trend , об этом сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам министра, будут проводиться работы по продвижению этого коридора.

"Будут созданы условия для того, чтобы афганские компании могли представлять свою продукцию в Азербайджане, в свою очередь азербайджанским компаниям будут предоставлены необходимые условия, если они намерены работать в Афганистане", - добавил Мустафаев.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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