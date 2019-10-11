Через коридор «Север-Юг» перевалено свыше 400 тысяч тонн грузов

БАКУ /Trend/ - В текущем году через Международный транспортный коридор «Север-Юг» перевезено свыше 400 тысяч тонн грузов. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов.

Также глава АЖД добавил, что до сегодняшнего дня железнодорожное ведомство закупило дорожно-строительную технику на сумму 30-35 миллионов долларов.

"До настоящего времени отремонтировано 1000 километров железнодорожных путей, также закуплено 3100 новых вагонов", - сказал Гурбанов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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