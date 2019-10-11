Азербайджан помогает соседним странам для начала пассажирских перевозок по коридору БТК

БАКУ/Trend/ - Азербайджан помогает соседним странам, в целях организации пассажирских перевозок по железнодорожному коридору Баку-Тблиси-Карс.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов.

По словам главы АЖД, Азербайджан полностью готов к перевозке пассажиров по БТК.

"Но у грузинской и турецкой стороны нет необходимых для перевозки пассажиров локомотивов. А у имеющихся локомотивов существуют проблемы с тормозной системой. Азербайджан старается оказать всяческую помощь странам-партнерам для решения этих задач", - добавил Гурбанов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.