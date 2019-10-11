Маршрут скоростного электропоезда Баку — Гянжда может быть доведен до Агстафы

БАКУ/Trend/ - ЗАО Азербайджанские железные дороги планирует довести маршрут скоростного электрического поезда Баку - Гянжда до Агстафы.

Об этом сказал журналистам председатель ЗАО Джавид Гурбанов.

По его словам, также в планы АЖД входит строительство железной дороги в Шахдаг и Габалу, реконструкция железной дороги в направлении Балакена, электрификация железных дорог, а также сдача в эксплуатацию двух новых депо.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов

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