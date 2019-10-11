Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)

11 октября 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) состоялось мероприятие, посвященное отмечаемому 13 октября профессиональному празднику работников железной дороги.

Железнодорожники побывали на Аллее шехидов, почтив память борцов за независимость и территориальную целостность страны, посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и видного ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения.

Мероприятие продолжилось в административном здании ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Председатель общества Джавид Гурбанов поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником.

В своем выступлении глава АЖД напомнил, что строительство первой железной дороги в Азербайджане началось еще в 1878 году. «Стальная магистраль» была введена в эксплуатацию 20 января 1880 года. Речь идет о 20-километровой железнодорожной линии Баку-Сабунчи-Сураханы. С тех самых пор в связи с возрастающим спросом на железнодорожные грузовые перевозки железнодорожные магистрали страны все более развивалась и совершенствовалась.

Азербайджанская железная дорога в советский период долгое время входила в состав Закавказской железной дороги, а с третьего октября 1955 года постановлением Совета министров СССР была объявлена самостоятельной железной дорогой. Другим постановлением Совмина Азербайджанской ССР от 13 октября 1955 года она продолжила функционировать в качестве самостоятельной в составе министерства путей сообщения СССР.

Именно эта дата легла в основу подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым седьмого октября 2005 года распоряжения - «Об учреждении профессионального праздника работников железной дороги». Согласно этому распоряжению, ежегодно 13 октября отмечается в качестве профессионального праздника работников железной дороги, глава государства в этот день награждает железнодорожников государственными наградами.

Насчитывающая 139-лет стальная магистраль Азербайджана прошла большой путь развития. Стоит особо подчеркнуть, что наиболее динамичным это развитие было в годы руководства страной общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно в эти годы. Экономические преобразования, фундамент которых заложил в свое время Гейдар Алиев, ныне успешно претворяются в жизнь действующим президентом страны Ильхамом Алиевым.

Азербайджан принимает активное участие в осуществлении международных и региональных проектов. В завершение мероприятия победителям спартакиады, проходившей в августе-сентябре в спорткомплексе центра отдыха «Локомотив» в Набрани, были вручены кубки, дипломы и денежные вознаграждения, группа работников железной дороги была награждена нагрудными значками «Почетный железнодорожник» и праздничными подарками.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
  • Работники Азербайджанской железной дороги отметили свой профессиональный праздник (ФОТО)
Новости по теме
За 9 месяцев по железным дорогам Азербайджана перевезено 700 тыс. российских грузов
Экономика 13:42
Азербайджан помогает соседним странам для начала пассажирских перевозок по коридору БТК
Экономика 13:33
АЖД закупят два новых поезда Stadler
Экономика 13:14
Через коридор «Север-Юг» перевалено свыше 400 тысяч тонн грузов
Экономика 13:01
Азербайджан и Италия обсудили вопросы сотрудничества в сфере железных дорог
Бизнес 3 октября 12:01
ЗАО "АЖД" и Всемирный банк обсудили перспективы и приоритеты сотрудничества (ФОТО)
Бизнес 25 сентября 20:27
Лента новостей
BP обнародовала программу запланированного технобслуживания на платформе «Западный Чираг»
Энергетика 15:55
Сатирический этно-рок мюзикл "Сборище сумасшедших" на открытии Фестиваля M.A.P в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:45
Казахстан откажется от поездов работающих на угольном топливе
Энергетика 15:39
В Госдуме назвали установку памятника Нжде уголовным преступлением
Политика 15:34
Президент Молдовы посетит Узбекистан в 2020 году
Бизнес 15:32
Европейский фонд Юго-Восточной Европы выделил кредит грузинскому банку
Финансы 15:28
СГБ Азербайджана обезвредила террористическую группировку, прошедшую подготовку в Афганистане, Пакистане и Сирии (ВИДЕО)
Политика 15:26
МИД КНР надеется на сдержанность сторон после инцидента с иранским танкером
В мире 15:13
Азербайджанский хип-хоп танцор в мировом финале Red Bull Dance Your Style во Франции (ФОТО)
Интересное 15:05