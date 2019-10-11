Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)

11 октября 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 11 октября 2019 года Президент Совета Кантонов Швейцарии Жан-Рене Фурнье посетил Гарадагский цементный завод ОАО Holcim Azerbaijan в рамках своего официального визита в Азербайджан.

В рамках своего официального визита г-н Фурнье пожелал встретиться с представителями действующих в Азербайджане швейцарских компаний. Holcim и другие швейцарские компании активно участвуют в инфраструктурных проектах и экономическом развитии Азербайджана. Таким образом, они способствуют динамичным и на высоком уровне экономическим отношениям между Азербайджаном и Швейцарией.

Целью визита было ознакомление с нынешним состоянием Holcim Azerbaijan. Гости были проинформированы генеральным директором ОАО Holcim Azerbaijan Фредериком Гимбалом о достижениях прошлого года. Было упомянуто, что Holcim Azerbaijan является одним из самых передовых поставщиков решений для наиболее инновационного производства клинкера, навального и мешкового цементов. Благодаря мировому опыту Holcim-а и качеству цемента, в стране было построено немало современных зданий и инфраструктурных проектов. Международный аэропорт Гейдара Алиева, Бакинский порт на Аляте, Бакинский Кристальный зал, Бакинский олимпийский стадион, мостовой узел Кероглу, административные здания SOCAR, SOFAZ и AZERSU, Новый бульвар, новые станции Бакинского метрополитена и Бакинский судостроительный завод - одни из лучших примеров проектов, реализуемых с цементом продукция, поставляемая Holcim Azerbaijan. Завод обладает значительными возможностями для производства широкого ассортимента цементной продукции как для мастеров, а также для стратегических и инновационных проектов.

Как глобальный эксперт по совместной переработке, Holcim представила на рынке Азербайджана решение по управлению отходами. Гости также были проинформированы о возможностях утилизации колёс и нефтешламов Holcim. После презентации гости отправились на завод, чтобы ознакомиться с проделанной работой. Они ознакомились с технологическими процессами, связанными с управлением отходами. Гости поблагодарили г-на Гимбала и его сотрудников за организацию визита и предоставленную исчерпывающую информацию.

Выбросы отходов стали неотъемлемой частью современного экономического развития. Его переработка является трудоемким процессом для многих предприятий. Неправильный подход или низкая эффективность этого процесса могут поставить бизнес под серьезные экологические риски. В этом отношении замена некоторых традиционных видов топлива альтернативами выступает в качестве рационального решения экологических проблем и предлагает экономически обоснованный метод обработки отходов. Holcim Azerbaijan сделал первый шаг в этом направлении. Эти возможности и технологии работают под всемирным брендом Geocycle.

Holcim является членом группы LafargeHolcim, в которой представлен в 80 странах, а общая численность персонала составляет 80 000 человек. LafargeHolcim является одной из ведущих компаний в мире с более чем 180-летним опытом производства цемента, готовых бетонных изделий и заполнителей.

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  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
  • Президент Совета Кантонов Швейцарии посетил цементный завод Holcim Азербайджан (ФОТО)
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