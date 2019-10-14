Ариф Рагимзаде: Опыт Евразийского экономического союза в сфере пенсий актуален и для стран, не входящих в этот Союз (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:13)

БАКУ/Trend/ - Опыт Евразийского экономического союза в связи с учетом стажа при назначении пенсий - актуальный вопрос также для стран, не являющихся членами этой организации.

Как сообщает в понедельник Trend, обэтом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Ариф Рагимзаде на XXXII заседании Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения.

По словам председателя комитета, в странах СНГ есть такие проблемы как увольнение людей близких к пенсионному возрасту, недостаточно высокий размер пенсий, неполный охват малообеспеченных групп и рабочих мигрантов социальными мерами. С этой точки зрения в решении проблем можно ссылаться на опыт Евразийского экономического союза.

"В Евразийском экономическом союзе предусмотрено, чтобы социальное обеспечение работников осуществлялось согласно текущим условиям в каждом государстве, вне зависимости от страны Союза, в которой работал человек, необходимо учитывать стаж, и каждая страна-член должна определить размер пенсий и на основе своего законодательства назначить ее. Эта практика относится ко всем государствам Союза, и это положительно влияет на соцзащиту работников в странах-членах. Этот вопрос также актуален и для стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза. Считаю, что и мы должны принять соответствующие решения. Именно по этой причине предлагаю Консультативному совету обратить внимание на принятие таких вопросов», - сказал Рагимзаде.

Председатель комитета отметил, что в законодательстве Азербайджана отражены около 80 процентов вопросов, имеющихся в законодательстве стран СНГ.

«Это прозвучало как критика. Но, во всяком случае, мы опираемся на практику СНГ. Усовершенствование модели законодательства является одним из основных направлений нашей деятельности. В настоящее время Постоянная комиссия Межпарламентской ассамблеи стран – участников СНГ работает над моделью законодательства для 2020-2070 годов. Участие Консультативного совета в этом процессе положительно повлияет на вопросы занятости в этих странах. Учитывая эти призывы, Совет может выдвинуть свои предложения для усовершенствования законодательной базы стран СНГ. Межпарламентская ассамблея, рассмотрев эти предложения, может использовать их для подготовки модели законодательства», - сказал Рагимзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.