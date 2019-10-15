Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку 14 октября в рамках VII саммита Тюркского совета прошел бизнес-форум, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В мероприятии приняли участие ответственные представители соответствующих государственных и частных структур, бизнесмены из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии.

Выступая на форуме, председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что благодаря успешным реформам, проводимым под руководством Президента Азербайджана, в экономике страны растет роль субъектов малого и среднего предпринимательства, они активно участвуют в экономических процессах.

Информируя о деятельности Агентства, Мамедов подчеркнул, что уделяется особое внимание применению лучшего международного опыта, поэтому Агентство заинтересовано в налаживании сотрудничества со странами-членами Тюркского совета.

Было отмечено, что общее число функционирующих в Азербайджане компаний стран, представленных на форуме, более 3000, что создает широкие возможности для реализации совместных проектов. Агентство по развитию МСБ уже наладило связи сотрудничества с рядом стран-членов Тюркского совета, присоединившись к Меморандуму о взаимопонимании между ответственными государственными структурами по малому и среднему предпринимательству стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), подписанному в 2015 году. Также подписан Меморандум о взаимопонимании с казахстанским Фондом развития предпринимательства Damu и турецкой Организацией по развитию малых и средних предприятий (KOSGEB).

В рамках бизнес-форума Агентство подписало Протокол о намерениях по сотрудничеству с ОАО "Ziraat Bank Azərbaycan" (Турция) и "Türkiyə İhracat Bankası" (TurkEximbank), а также меморандумы о взаимопонимании с Венгерским агентством по развитию экспорта (HEPA), Турецкой банковской ассоциацией (TKBB) и Агентством развития предпринимательства и малого бизнеса при министерстве промышленности и экономики Узбекистана.

Эти документы создадут широкие возможности для сотрудничества между Агентством и соответствующими структурами Турции, Узбекистана и Венгрии. Благодаря совместным усилиям будет осуществлена реализация взаимных полезных проектов для объектов малого и среднего бизнеса.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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