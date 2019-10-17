Иранские компании нацелены на передачу технологий в Азербайджан и дружеские страны

17 октября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Между инновативными компаниями Азербайджана и Ирана будет налажено плодотворное сотрудничество.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Фонда национального развития и инноваций Ирана Али Вахдат, в ходе состоявшегося в Баку семинара по сотрудничеству в сфере инноваций.

По словам председателя правления, это сотрудничество будет очень полезным для честного сектора обеих стран. Компании не только смогут заработать, но и смогут обеспечить технологическое развитие. В Азербайджан прибыли в основном сотрудники компаний, действующих в сфере ИКТ, программного обеспечения, промышленного снабжения и в области лабораторий. В их числе, представители двух компаний, действующих в сфере производства полимерной продукции.

"В Иране имеется немало стартап-компаний, но в Азербайджан прибыла только часть из них. В настоящее время в Иране действуют около 4,7 тысячи компаний в сфере высоких технологий", - сказал Вахдат.

Председатель правления также добавил, что основная цель иранских компаний - передача технологий в Азербайджан и дружеские страны, и они заинтересованы в этом.

Отметим, что в Агентстве инноваций Азербайджана состоялся семинар по сотрудничеству в сфере инноваций с участием представителей 50 компаний Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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