Азербайджан занял 34 место в рейтинге Doing Business 2020 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял 34 место в списке из 190 стран в рейтинге Doing Business 2020, опубликованном Всемирным Банком (ВБ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ВБ.

Согласно отчету ВБ, Азербайджан улучшил показатели по следующим категориям: регистрация собственности, получение кредита, защита миноритарных инвесторов и обеспечение исполнения контрактов. В свою очередь, в категории уплаты налогов, в стране отмечаются некоторые сложности.

«Азербайджан упростил регистрацию собственности и сделал ее прозрачнее путем увеличение охвата кадастров и оцифровке кадастровых планов. Азербайджан также усложнил передачу имущества, сделав обязательным внесение средств на депозитный счет нотариуса», - говорится в сообщении банка, касательно регистрации собственности в Азербайджане.

В свою очередь, в плане получения кредита, ВБ отмечает, что Азербайджан усилил доступ к кредитам, объединив непосессорные обеспечительные интересы в одну категорию движимых активов без каких-либо ограничений на использование запасов, включая будущие активы, автоматически распространяющиеся на продукты, поступления и замены первоначального обеспечения. ВБ добавляет, что в Азербайджане также разрешено общее описание долгов и обязательств, а также внесудебная защита интересов безопасности.

«Относительно защиты миноритарных инвесторов, Азербайджан усилил данный пункт, возложив ответственность на директоров за несправедливые сделки со связанными сторонами. В свою очередь, в плане обеспечения исполнения контрактов, Азербайджан упростил данный фактор, внедрив электронную систему, которая позволяет истцам подавать первоначальную жалобу в электронном виде, и приняв сводный закон о добровольном посредничестве», - говорится в сообщении.

Касательно уплаты налогов, ВБ отмечает, что Азербайджан усложнил уплату, добавив новый трудовой взнос.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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