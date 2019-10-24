Гендиректор "Карат Холдинг": Потребности Азербайджана в зерновых сравнительно небольшие

24 октября 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главная особенность азербайджанского зернового рынка – сравнительно незначительные объемы потребления, сообщил главный директор агропромышленной компании «Карат Холдинг» Талех Гасымов в ходе выступления на одиннадцатой на международной зерновой торговой конференции «Global Grain Outlook», проходящей в Баку.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на слова Гасымова, основное различие между зерновыми рынками Южного Кавказа и Центральной Азии состоит в том, что по числу населения, а, следовательно, и по объемам потребления, страны Южного Кавказа не сравнимы с государствами Центральной Азии, где проживает 80-90 миллионов населения, потребляющего во много раз большие объемы зерновых.

Касаясь рынка муки, Гасымов отметил, что в первые годы независимости Азербайджан импортировал большую часть муки из Казахстана, России и Украины.

После 1997 года, реализуемые в Азербайджане аграрные реформы и политика импортозамещения способствовала появлению частных мукомольных предприятий, производящих муку, из смеси импортной и местной пшеницы, в соотношении 75 на 25 процентов.

«Если сказать, что качество производимой в Азербайджане конечной продукции -муки выше, чем в странах, откуда мы импортируем пшеницу, то это не будет преувеличением. Наше преимущество в том, что мы можем смешивать пшеницу из разных регионов, получая уникальную помольную смесь» - подытожил директор «Карат Холдинг».

В завершении выступления Гасымов также отметил работу правительства Азербайджана, которое широко поощряет деятельность местных сельхозпроизводителей.

Напомним, в Баку проходит 11-я Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook», организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций, Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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