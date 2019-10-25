Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $50 млдр

25 октября 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец сентября превысили 50 миллиардов долларов.

Об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции, сообщает Trend в пятницу.

По сравнению с началом года, стратегические валютные резервы страны выросли на 11,7 процента, заявил председатель ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор Юсиф Агаев)

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