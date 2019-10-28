Микаил Джаббаров: Надо добиваться повышения экономической активности и стимулировать создание новых предприятий в стране (ВИДЕО)

28 октября 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В экономике Азербайджана имеются определенные недостатки, на которые указал Президент Азербайджана, поэтому нам надо добиваться повышения экономической активности, стимулировать создание новых предприятий и рабочих мест, как передает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая в эфире государственного телеканала AzTV.

Министр отметил, что перед министерством экономики Азербайджана стоят цели и задачи по ускорению экономического роста, особенно в ненефтяном секторе, улучшению условий для деятельности малого и среднего бизнеса, обеспечению свободной конкуренции.

«Министерство экономики намерено обновить рабочие программы и тем самым определить дальнейшие цели. Мы продолжим нашу работу на позитивной основе. Если взглянуть на нашу макроэкономику, то можно наблюдать некоторые положительные показатели. У нас низкий уровень внешнего долга, обеспечена макроэкономическая стабильность. В течение последних 10 месяцев наблюдается тенденция перехода из неформальной экономики к формальной, то есть от "теневой" к "обелению". Мы видим это по новым трудовым договорам, росту числа рабочих мест, налоговым и таможенным поступлениям, ряду других экономических факторов", - отметил Микаил Джаббаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджану предложена возможность строительства НПЗ за рубежом
Энергетика 12:03
Новый министр экономики Азербайджана представлен коллективу министерства
Общество 12:01
Благодаря реформам Президента Ильхама Алиева в Азербайджане сегодня одно из самых молодых правительств в мире - Роб Собхани
Политика 11:28
Завершился визит президента Кубы в Азербайджан
Политика 27 октября 10:48
Завершился визит премьер-министра Танзании в Азербайджан
Политика 27 октября 10:29
ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 22 раза
Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 09:40
Лента новостей
Азербайджану предложена возможность строительства НПЗ за рубежом
Энергетика 12:03
Новый министр экономики Азербайджана представлен коллективу министерства
Общество 12:01
Российская авиакомпания планирует открыть рейсы в Туркменабад
Бизнес 11:59
Президент Ильхам Алиев ознакомился с цветочной теплицей в Габале
Политика 11:59
Petronas может продлить договор с Туркменистаном
Энергетика 11:55
И добрым словом вспомните незнакомого вам дядю Бахрама…(ФОТО)
Культура 11:54
Госкорпорация Туркменистана закупит буровое оборудование
Тендеры 11:49
В Узбекистане открылось свыше 70 тыс. предприятий
Бизнес 11:46
В Турции задержаны 20 иностранцев-членов ИГ
Турция 11:44