Микаил Джаббаров: Надо добиваться повышения экономической активности и стимулировать создание новых предприятий в стране (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- В экономике Азербайджана имеются определенные недостатки, на которые указал Президент Азербайджана, поэтому нам надо добиваться повышения экономической активности, стимулировать создание новых предприятий и рабочих мест, как передает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая в эфире государственного телеканала AzTV.

Министр отметил, что перед министерством экономики Азербайджана стоят цели и задачи по ускорению экономического роста, особенно в ненефтяном секторе, улучшению условий для деятельности малого и среднего бизнеса, обеспечению свободной конкуренции.

«Министерство экономики намерено обновить рабочие программы и тем самым определить дальнейшие цели. Мы продолжим нашу работу на позитивной основе. Если взглянуть на нашу макроэкономику, то можно наблюдать некоторые положительные показатели. У нас низкий уровень внешнего долга, обеспечена макроэкономическая стабильность. В течение последних 10 месяцев наблюдается тенденция перехода из неформальной экономики к формальной, то есть от "теневой" к "обелению". Мы видим это по новым трудовым договорам, росту числа рабочих мест, налоговым и таможенным поступлениям, ряду других экономических факторов", - отметил Микаил Джаббаров.

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