Микаил Джаббаров: Азербайджан заинтересован в расширении и укреплении связей с Россией

22 ноября 2019 17:34 (UTC+04:00)

МОСКВА/Trend/ - Развитие взаимодействия между регионами наших стран является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на открытии X Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Москве.

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан поддерживает экономические связи с более чем 70 субъектами Российской Федерации.

Министр отметил, что укрепление и расширение двусторонних отношений, определение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества на уровне руководителей Азербайджана и РФ, задают новый уровень взаимовыгодного взаимодействия между двумя странами.

Министр отметил особую важность участия на нынешнем юбилейном форуме Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, в рамках ее визита в Российскую Федерацию.

«Межрегиональный форум - уникальная платформа, на которой воедино сходятся как представители деловых кругов наших стран, так и официальные лица, которые непосредственно отвечают за расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. И я думаю, что роль и деятельность Деловых Советов придают особый импульс этим контактам. Азербайджан придает партнерству с Россией большое значение, мы надеемся, что форум внесет весомый вклад в развитие активного сотрудничества во всех областях экономики, особенно в транспортно-логистической, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной сферах. Вместе с тем, форум послужит укреплению и установлению новых партнерских связей между деловыми кругами и будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений на стратегическом уровне», - заявил министр.

Министр отметил, что в рамках этого форума планируется открытие павильона Азербайджана на ВДНХ.

«Это очень важное событие. Мы надеемся, что павильон станет еще одной важной площадкой для продвижения новых возможностей, продолжения существующих контактов и углубления связей как в торгово-экономической так и в гуманитарной сфере», - сказал министр.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве, при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме участвуют - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов Азербайджана, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Артем Соколов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
АтаБанк награжден на «Глобальной неделе предпринимательства» (ФОТО)
Общество 17:55
Самед Гурбанов: Взаимодействие между Деловыми советами Азербайджана и России вышло на качественно новый уровень
Политика 17:52
100 тыс. деревьев будет высажено на территории месторождения Човдар (ФОТО)
Общество 17:21
Обеспечение доступа женщин к рынку труда - в центре внимания Азербайджана
Политика 16:24
В Грузии перенесли внедрение стандартов дизельного топлива "Евро-5"
Энергетика 16:08
Узбекские авиалинии снизили тарифы на билеты в Азербайджан
Бизнес 15:08
Лента новостей
Ариф Гаджылы объявляет о непричастности ЕЦК к "Мусават" после каждой раскрытой аферы - журналист
Политика 18:04
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку катализатор
Тендеры 18:02
ЕБРР намерен открыть третий офис в Узбекистане
Бизнес 17:59
АтаБанк награжден на «Глобальной неделе предпринимательства» (ФОТО)
Общество 17:55
В Азербайджане рассмотрено 41 дисциплинарное производство в связи с грубыми нарушениями судей
Политика 17:54
Самед Гурбанов: Взаимодействие между Деловыми советами Азербайджана и России вышло на качественно новый уровень
Политика 17:52
Узбекистан запустил проект One Million Uzbek Coders
ИКТ 17:41
Эльчин Мирзабейли: Власть НФА-Мусават предала азербайджанский народ, народное движение
Точка зрения 17:38
В Азербайджане проходят гастроли афро-латиноамериканской группы "Buyeponqo" из США (ФОТО)
Культура 17:31