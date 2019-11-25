Сегодня депутаты Милли Меджлиса утвердят госбюджет на 2020 г.

25 ноября 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня пройдёт очередное пленарное заседание Милли меджлиса (парламента), на котором будут обсуждаться 20 вопросов, сообщает в понедельник Trend.
Депутаты обсудят законопроекты «О прожиточном минимуме на 2020 год», «Об уровне критерия нуждаемости на 2020 год», «О бюджете Государственного фонда защиты на 2020 год», «О госбюджете фонда страхования от безработицы на 2020 год», а также смету расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на следующий год и другие вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Камаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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