Министр энергетики представит Азербайджан на V саммите Форума стран-экспортеров газа

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отправился в Экваториальную Гвинею для участия в мероприятиях Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum – GECF).

Как сообщили Trend в министерстве энергетики, 8-29 ноября 2019 года, в столице Экваториальной Гвинеи Малабо, пройдет встреча министров Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum-GECF) и V Саммит глав государств.

На саммите планируется обсуждение текущего состояния и перспектив глобального газового рынка, а также вопросы развития сотрудничества между странами-экспортерами газа, кроме того планируется подписание Декларации.

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