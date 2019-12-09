В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)

9 декабря 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С целью дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Турцией в сфере международного автомобильного транспорта, для исполнения соглашения, подписанного между двумя странами, в столице проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную службу автомобильного транспорта, турецкую делегацию возглавил начальник Главного управления регулирования автомобильных перевозок министерства транспорта и инфраструктуры Турции Махмут Гюрсес, а азербайджанскую делегацию – начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Хабиб Гасанов.

В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация в сфере международных автомобильных перевозок межу Азербайджаном и Турцией, обмен информацией по торговым связям и статистикой по использованию бланков разрешений перевозчиками обеих стран, проблемы, с которыми сталкиваются пассажирские и грузоперевозчики, а также пути их решения. Помимо этого, проведен обмен мнениями по соблюдению паритета в связи с численностью автобусов, участвующих в пассажирских перевозках по маршруту Баку-Стамбул-Баку, предстоящим задачам в связи с вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, созданию благоприятных условий для перевозчиков Нахчыванской АР, которая более 25 лет находится в условиях блокады, при перевозках в Грузию и другие страны через территорию Турции, квотам на бланки разрешения для осуществления перевозок в 2020 году, перспективам развития перевозок и другим актуальным вопросам. Затем был подписан соответствующий Протокол.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
  • В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
  • В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
  • В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
  • В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
  • В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
  • В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
  • В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
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