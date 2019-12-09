В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)

9 декабря 2019 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку, на территории аэропорта "Забрат", состоялась церемония закладки фундамента сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов.

Новый вертолетный сервисный центр будет построен в рамках реализации совместных проектов, согласно решениям межгосударственной правительственной комиссии Азербайджана и России в сфере экономического сотрудничества, в части партнёрства по развитию гражданской авиации. Завод станет единственным в регионе объектом подобного рода. Проект будет осуществлен совместно с российским акционерным обществом "Вертолеты России"

Соответствующее соглашение подписали президент AZAL Джахангир Аскеров и генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский.

На церемонии также участвовали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин, а также посол России в Азербайджане Михаил Бочарников

После ознакомления с выделенной для строительства территорией была проведена официальная церемония закладки фундамента, участники мероприятия опустили капсулу.

Проект по созданию сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов - это продолжение экономической политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева по развитию ненефтяного сектора. Центр послужит укреплению двухсторонних связей между Азербайджаном и Россией, а также создаст новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

Напомним, сегодня в Бакинском бизнес центре прошло 18-м заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, на которой присутствуют заместители всех министров Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)
  • В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)
  • В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)
  • В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)
  • В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)
  • В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)
  • В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)
  • В Баку закладывается фундамент завода по ремонту и обслуживанию вертолётов (ФОТО)
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