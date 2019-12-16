В Кабинете Министров состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Государственного нефтяного фонда

16 декабря 2019 22:10 (UTC+04:00)

16 декабря в Кабинете Министров Азербайджанской Республики состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании были обсуждены вопросы в связи с выполнением поручений, вытекающих из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики о новом составе Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.

Премьер-министр Али Асадов избран председателем Наблюдательного Совета. Были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2020 год и другие вопросы.

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