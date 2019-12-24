В Баку обсуждается устав Международной ассоциации ASAN

24 декабря 2019 18:07 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - 24 декабря в Баку состоялась встреча экспертов высокого уровня стран, представляющих международную ассоциацию ASAN, оказывающую государственные услуги, сообщает с мероприятия Trend.

Цель встречи — обсуждение проекта Устава Ассоциации и подача документа по внутригосударственным процедурам стран-членов с целью подписания.

Проект Устава Ассоциации подготовлен экспертной группой Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и направлен на рассмотрение в соответствующие страны. После получения положительного заключения со стороны стран, подписавших декларацию о намерениях, было принято решение о сборе экспертов высокого уровня для подробного обсуждения документа в Азербайджане.

Отметим, что декларация о намерениях по созданию структур Международной ассоциации ASAN, оказывающих государственные услуги, была подписана руководителями соответствующих министерств Азербайджана, Объединенных арабских эмиратов, Афганистана, Индонезии, Марокко, Черногории, Турции и Уганды в рамках организованного в июне 2019 года в Баку форума государственных услуг ООН.

На Бакинской встрече экспертов также планируется определить место встречи министров организации в 2020 году, обсудить очередные этапы правовых процедур организации структуры.

Целью создания международной ассоциации ASAN является обсуждение между странами-членами актуальных проблем, путей и средств решения современных вызовов в сфере эффективного управления государственными услугами. Также приоритетом является создание институциональной сети специалистов и экспертов с целью создания структуры стратегии и ее реализации, а также определение направлений дальнейшего развития государственных служб.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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