Нияз Исмайлов: Основой развития “PASHA Həyat” в новом году будет стратегия по цифровизации деятельности компании

БАКУ/Trend/ - Одна из крупнейших отечественных страховых компаний, уверенно сохраняющая на протяжении последних лет лидерство в сегменте страхования жизни и аккумулирующая почти треть всех сборов на страховом рынке страны – “PASHA Həyat”, подвела итоги 2019 года и наметила стратегию развития на будущее. Об этом в интервью Trend рассказал председатель правления компании Нияз Исмайлов.

Как вы оцениваете итоги деятельности компании по результатам на конец 2019?

Несмотря на то, что в начале года “PASHA Həyat” столкнулась с некоторыми затруднениями, в настоящее время деятельность компании оцениваются нами весьма положительно. Чистая прибыль компании в 2019 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Если в 2018-м году она составляла около 22 миллионов манатов, то в этом году мы планируем достичь показателя приблизительно в 25 миллионов манатов. Этот показатель должен стать рекордным не только в сфере страхования жизни, но и в целом - на всем страховом рынке страны.

В 2019 году компания реализовала много инициатив. “PASHA Həyat” осуществила около 33-х проектов, 90 процентов из которых были связаны с автоматизацией процессов, что в свою очередь повлияло на оптимизацию расходов и на сбор дополнительных премий.

Насколько сильно повлияла на эффективность работы снижение сбора страховых премий, ведь по итогам 2018 года вы собрали почти 265 000 000 манатов, при выплаченных возмещениях в размере 71 000 000, в то время как за 10 месяцев этого года собрано немногим более 180 000 000, а сумма возмещений выросла до почти 74 000 000 манатов?

В начале года это очень негативно отразилось на нас, в связи с изменениями в законодательстве общий портфель компании снизился на 20 процентов, но мы, не смотря на это, продолжаем эффективную работу по привлечению новых клиентов. В связи с осуществляемыми реформами у нас повысились премии по обязательному страхованию от производственных травм и профессиональных заболеваний. Кроме того, “PASHA Həyat” выпустила новый продукт, который стал альтернативой накопительному страхованию жизни, сборы премий по нему составили приблизительно 16 миллионов манатов.

Связан указанный спад только с изменениями в налоговом законодательстве или были какие либо иные причины?

Спад был связан только с изменениями в налоговом законодательстве. Как я уже сказал, снижение произошло приблизительно на 20 процентов, в отличие от ожидаемых 35 процентов. Во многом это удалось достичь благодаря дополнительным мерам, предпринятым по усилению поиска новых клиентов, а также осуществленным в компании реформам. В данной связи хотелось бы особо отметить проект, который мы осуществили совместно с консалтинговой компанией, по реструктуризации работы фронт-офиса и мидл-офиса компании.

Расскажите, какие у вас планы на 2020 год, будут ли представлены какие либо новые продукты и какой план по сборам страховых премий вы поставили? Какова ваша стратегия на ближайшие несколько лет?

В 2020 году у нас большие ожидания по всем направлениям развития, особые планы мы связываем с новыми продуктами. Будем фокусировать свои усилия на том продукте, который создали в прошлом году и планируем запустить его, после тестирования планируем запустить еще один дополнительный продукт. Я пока затрудняюсь сказать какой именно эффект будет достигнут в рамках мер по реализации данного продукта, это покажут результаты тестирования.

Общий сбор премий в 2020 году ожидается на уровне около 220 миллионов манатов. В следующем году общий сбор премий по новым продуктам будет составлять 20 процентов, оставшиеся 70 процентов мы ожидаем от обязательного страхования и накопительного страхования жизни, а 10 процентов - от страхования жизни заёмщиков.

В этом году на рынок страхования жизни вышел 4-й участник – «Халг хаят сыгорта», в ближайшее время ожидается выход еще одной новой компании – «Mega Life», как это повлияло на расстановку сил в вашем сегменте страхования?

Появление конкурентов на рынке оценивается нами весьма положительно - конкуренция всегда полезна.

Большое количество конкурентов развивает рынок и не позволяет компании находиться в зоне комфорта. На данный момент пенетрация рынка достаточно низкая, полагаю, что новые участники будут способствовать в реализации дополнительных инициатив по повышению пенетрации рынка, которая сейчас составляет максимум 4-5 процента - это очень низкий показатель, но сейчас в стране идут реформы, благодаря которым повысится благосостояние населения, которое, в свою очередь, обеспечит потенциальную клиентскую базу.

Сегодня в страховом секторе большое внимание уделяется двум связанным друг с другом направлениям - цифровизации и оптимизации процессов. В каком векторе “PASHA Həyat” планирует действовать сегодня и какие меры предпринимает для развития в указанных направлениях?

В 2020 году мы планируем составить новый стратегический план на 2021-2023 годы. Основой ему будет DIGITAL Strategy (цифровая стратегия). Традиционные страховые компании ожидают затруднения в плане перехода ведения бизнеса на новый формат. В 2020 году мы планируем поспособствовать им в создании стратегий по цифровизации, разработке нового мышления, новых подходов, новых методологий. Если раньше мы использовали систему Waterfall (водопад), в этом году мы планируем начать использование методологии Agile, которая, с нашей точки зрения, является идеальным методом для цифровизации деятельности.

Первую Agile команду мы планируем создать в январе. Проект в основном будет связан с мобильным приложением по накопительным видам страхования жизни, со смешанными видами страхования жизни, он будет охватывать всю цепочку - от заключения контракта до клеймс обслуживания и если проект будет удачным, мы трансформируем работу всей компании на период с 2021 по 2023 годы. Это поможет достичь положительного эффекта в пенетрации, а также в оптимизации расходов. В течение трех лет мы будем инвестировать в кадры, развитие которых будет способствовать нашим достижениям. Мы первыми внедрили приложение «мобильная подпись» для использования в личном кабинете по накопительному страхованию жизни. Это приложение на данный момент тестируется.

Также мы ведем дополнительные переговоры по согласованию совместных проектов в данном контексте.

В соответствии с Указом Президента, в декабре была ликвидирована Палата по надзору за финансовыми рынками, какие изменения вы ожидаете в данной связи?

Центральный банк страны станет нашим регулятором. В данной связи ожидаются некоторые изменения в законодательстве. В стране полным ходом идут реформы, результаты которых положительно скажутся на росте благосостояния населения и укреплении страхового сегмента страны. “PASHA Həyat” плотно сотрудничает со многими государственными учреждениями, в особенности с Информационно-вычислительным центром при министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Мы сотрудничаем с ними в рамках имплементации приложения «мобильная подпись» в наш личный кабинет.



Каким вы видите развитие в сегменте добровольного страхования жизни в Азербайджане в ближайшие годы?

Если мы говорим о страховании жизни, то я уверен, что в ближайшие годы повысится пенетрация рынка благодаря внедрению новых продуктов и услуг, повысится и культура страхования. В целом мы считаем, что реформы, которые сейчас осуществляются в стране, положительно отразятся и на сегменте страхования, в том числе и сфере страхования жизни.

Как мы знаем, “PASHA Həyat”, как и все участники PASHA Holding, уделяют большое внимание профессиональному росту сотрудников и корпоративной социальной ответственности. Расскажите, какие мероприятия в этой области вы для себя наметили.

Мы выделяем достаточно средств для проведения тренингов. В следующем стратегическом периоде у нас будут использоваться новые методологии и откроются дополнительные вакансии. По специальным проектам расходы на тренинги и иные программы развития увеличились на 60 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

В рамках мероприятий по корпоративной социальной ответственности мы осуществляем выпуск образовательных книг о наших древних городах, пропагандирующие нашу культуру и историю. Мы выпускаем эти книги совместно с журналом «İrs», выпущено уже девять книг.

В завершении интервью Нияз Исмайлов поздравил читателей с наступившим Новым годом, пожелал здоровья, счастья и всяческих успехов!

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

@IsmailovaNargis

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