Прямые авиарейсы из Махачкалы в Баку планируется запустить в 2020 году

Прямые авиарейсы Махачкала - Баку и Махачкала - Тегеран планируется запустить в текущем году, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов, передает Trend.

"В настоящее время на международном направлении мы прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения в города Тегеран и Баку, которое планируется запустить в текущем году", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, открытие новых авиамаршрутов планируется после ввода в эксплуатацию нового международного терминала махачкалинского аэропорта в середине года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.