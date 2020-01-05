Прямые авиарейсы из Махачкалы в Баку планируется запустить в 2020 году

5 января 2020 10:45 (UTC+04:00)

Прямые авиарейсы Махачкала - Баку и Махачкала - Тегеран планируется запустить в текущем году, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов, передает Trend.

"В настоящее время на международном направлении мы прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения в города Тегеран и Баку, которое планируется запустить в текущем году", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, открытие новых авиамаршрутов планируется после ввода в эксплуатацию нового международного терминала махачкалинского аэропорта в середине года.

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