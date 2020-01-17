Предложения по очистке загрязненных пестицидами территорий представлены правительству Азербайджана

17 января 2020 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Предложения по очистке территорий, загрязненных пестицидами, представлены правительству Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли. Он сообщил, что с целью испытания и применения пестицидов, биологических препаратов и агрохимических веществ выданы свидетельства о регистрации 526 препаратов.

По словам председателя Агентства, для проведения осмотра складов с целью получения лицензии на импорт и хранение пестицидов и агрохимических веществ в АПБ обратились 89 физических и юридических лиц, в связи с чем по 42 складам вынесено положительное решение, а по 47- отрицательное, ввиду несоответствия требованиям.

Для импорта на территорию страны пестицидов, агрохимических веществ, биологических препаратов и других средств охраны здоровья растений в Агентство поступило 1801 обращение, из них шесть получили отказ, из-за намерения ввезти препараты незарегистрированные на территории страны. В прошлом году был составлен новый список сильнодействующих веществ и экологически опасных токсичных препаратов, применение которых в Азербайджане предусматривается запретить.

"Правительству представлены предложения, подготовленные с целью более точного определения границ загрязненных пестицидами территорий, их очистки и обеззараживания. В результате фитосанитарных наблюдений, проведенных на территории Самухского района на площади 5000 гектаров было выявлено скопление саранчи на участке площадью 3060 гектаров. В результаты совместных мер по борьбе с этим вредителем Агентства пищевой безопасности, министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, ареал распространения был значительно сокращен, предотвращен крупный потенциальный ущерб посевам", - сказал Гошгар Тахмазли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
АПБ Азербайджана предупредило потребителей в связи с контрафактом "сливочного масла"
Общество 17:22
В Азербайджане будут созданы мобильные лаборатории биобезопасности
Общество 17:00
В проекте "Здоровый школьник" в Азербайджане участвовали десятки тысяч учащихся школ (ФОТО)
Общество 16:01
Абшеронский полуостров будет объявлен зоной, свободной от заболеваний животных
Экономика 15:48
В Азербайджане введут новые санитарные нормы по некоторым продуктам питания
Общество 15:19
АПБ Азербайджана в 2019 году расширило сотрудничество с международными организациями
Экономика 14:52
Лента новостей
Стали известны размеры финансирования программы поддержки села в Грузии
Финансы 19:06
В Баку и пригородах столицы прошла Неделя патриотического кино (ФОТО)
Культура 18:59
Грузинский порт разрабатывает проект расширения
Транспорт 18:56
Промышленное предприятие Азербайджана увеличит производство и ассортимент стальных труб
Бизнес 18:48
Visa отметила Грузию в рейтинге по бесконтактным платежам
Финансы 18:41
Казахстанская компания по транспортировке нефти привлечет работы по ремонту оборудования
Тендеры 18:26
Спрос на ноты Центробанка многократно превысил предложение
Финансы 18:23
Как будет работать показатель государственных закупок от Doing Business?
Финансы 18:23
Транскаспийские фибер-оптические линии превратят Азербайджан в цифровой центр между Азией и Европой
ИКТ 18:17