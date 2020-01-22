В нескольких регионах Азербайджана прошли спутниковые проверки осенней урожайности

Баку/Trend/ - В Электронной сельскохозяйственной информационной системе продолжаются проверки заявленной информации об осенней урожайности путем осуществления спутниковой съемки, методами дистанционного зондирования и другими стационарными спутниковыми средствами.

По информации, предоставленной Trend в министерстве сельского хозяйства, основу спутниковой разведки составляют ортофотоснимки, различные векторные данные, взятые с Azərkosmos спутниковые снимки, результаты проектов, материалы дистанционного зондирования.

На данный момент в 10 районах республики завершены проверки на основании снимков, сделанных со спутника Azərkosmos. Проверки были проведены в 3 селах каждого района, выбранных путем случайного отбора. Проверки спутниковыми средствами земельных участков и информации об урожае были завершены сначала в районах Зардаб, Самух, Агсу, Сиязань, а затем в Агджабеди (в селах Авшар, Джелабедин, Гаджибадалли), Балакян (Катех, Шариф, Газма), Бейляган (Кябирли, Дунйамалылар, Тязякянд), Гейгель (Молладжалилли, Йени Зод, Гушкара), Огуз(Беюк Союдлю, Падар, Бучаг) и Сабирабаде (Ахысха, Гязли, Булдуг).

С помощью спутниковых съемок были проверены данные об осеннем урожае и документы на землю 9659 фермеров в 10 районах. В случае сомнений в процессе проверок документации, рассылаются соответствующие уведомления и детальные проверки проводятся непосредственно на земельных участках. По завершении всех проверок информация, предоставленная фермерами в электронную сельскохозяйственную информационную систему, будут утверждены их электронные декларации и определенны размеры выплат.

Отметим, что фермер несет ответственность за достоверность информации о земельном участке (документ на землю, территория для посева и др.) и видах осенних посевных культур (ячмень, пшеница, клевер и т.д.). По этой причине фермерам рекомендуется для исправления недостоверной информации обращаться Государственный аграрный центр развития.

К 22 января были оформлены электронные заявки для получения субсидий на посевы 260 тысяч фермеров. Фермерам следует в течение трех дней посредством личных кабинетов подтвердить электронную форму заявки или сделать необходимые исправления, обратившись в Государственный аграрный центр развития. Одобренные заявки в автоматически направляются на мониторинг.

(Текст: Самир Али. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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