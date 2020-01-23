Замминистра о вложениях индийских компаний в экономику Азербайджана

23 января 2020 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане действуют 230 компаний с индийским капиталом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов, на мероприятии, посвященном Дню Республики Индии.

«Азербайджан и Индия имеют исторические культурные отношения. Участие вице-президента Индии во встрече Движения неприсоединения в Баку в прошлом году и проведённые двусторонние встречи сыграли важную роль в развитии отношений»,- сказал он.

Как отметил Гасанов, экономические отношения стремительно развиваются между Индией и Азербайджаном.

«Совместная межправительственная комиссия ведет очень успешную деятельность. В прошлом году объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Индией составил 1,1 миллиарда долларов. В настоящее время в Азербайджане действуют 230 компаний с индийским капиталом. Индийские компании до сегодняшнего дня вложили 1,2 миллиарда долларов в экономику Азербайджана. Азербайджан и Индия имеют общие интересы также в транспортной сфере. Две страны участвуют в проекте коридора Север-Юг, через который можно поставлять товары в Европу за более короткий период и по низким ценам, чем традиционными путями. В энергетической сфере отношения также развиваются стремительно. Индийская компания ONGC Videsh владеет долей в проекте разработки блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия»,- сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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