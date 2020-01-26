Для предпринимателей проведен тренинг по бизнес сотрудничеству

26 января 2020 22:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) проведен очередной тренинг для предпринимателей по бизнес сотрудничеству по теме "Исследование рынка и деловое партнерство в международной торговле", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Целью мероприятия является информирование предпринимателей в области экспорта, особенно предпринимателей и менеджеров, которые пройдут курсы повышения квалификации и стажировки в Мюнхене в рамках совместной немецко-азербайджанской программы в феврале-марте этого года.

Принимая во внимание интересы и запросы предпринимателей касательно международной торговли, изучения рынка и экспорта, к 2020 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) планирует проводить в этой области мероприятия различных форматов . Более подробную информацию можно найти в разделе «Календарь событий» на сайте "KOBIA" (http://smb.gov.az/events).

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