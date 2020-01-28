Азербайджан и Турция разработают сертификат «халяль»

28 января 2020 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере разработки сертификата «халяль», сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник в правительстве Турции.

Согласно информации, стороны скоро подпишут протокол, предусматривающий аккредитацию «халяль» и халяльную сертификацию, а также техническое сотрудничество.

«Разработка сертификата «халяль» и аккредитация «халяль» упростит поставку на рынки стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) продукции, производимой в Азербайджане», - сказал источник.

Было отмечено, что экспорт производимой в Азербайджане продукции на рынки стран-членов ОИС в интересах Турции.

По словам источника, в будущем Азербайджан и Турция планируют разработать общий бренд. Разработка совместного бренда ожидается в ближайшие годы, сообщил источник.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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