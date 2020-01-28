Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup» (ФОТО)

28 января 2020 12:37 (UTC+04:00)

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги первого в своем роде конкурса для местных программистов «PASHA Bank Cup». В заключительной части соревнования по программированию, прошедшего 25 января в Бакинском Инженерном Университете, приняли участие 38 финалистов конкурса.

В финальной части конкурса в течение 4 часов одни из лучших специалистов страны по программированию соревновались в решении 8 алгоритмических заданий. По итогам конкурса жюри, представленное доцентом Бакинского Государственного Университета Рамином Махмудзаде, Главным учителем Бакинского Инженерного Университета Этибаром Сеидзаде, руководителем отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсалом Халиловым и ведущим программистом Цифровой Лаборатории PASHA Bank Рашадом Амирджановым отобрало 10 победителей, справившиеся со сложными заданиями наиболее точно и быстро.

Победителями конкурса «PASHA Bank Cup» стали:

Место

Итоговый результат (%)

Приз

Категория: профессионалы

Фарид Ахмедов

1

100

Apple Macbook Pro 15.4 2018 Touch

Рашад Мамедов

2

100

Apple iPad 9.7 32Gb Wi-Fi Grey

Эльдар Мустафаев

3

75.82

Apple AirPods 2

Категория: студенты

Ульви Асланлы

1

100

Apple iPad 9.7 32Gb Wi-Fi Grey

Ниджат Гусенов

2

77.56

Apple AirPods 2

Кямал Багирли

3

69.56

E-reader Pocketbook 614 Black

Категория: школьники

Мурад Эйнизаде

1

100

Apple AirPods 2

Азиз Гусейнов

2

100

E-reader Pocketbook 614 Black

Ибрагим Тагизаде

3

82.6

Xiaomi Mi Band 4

Гусейн Гаджиев

4

82.6

Xiaomi Mi Band 4

Отметим, что конкурс для программистов «PASHA Bank Cup» был реализован при поддержке Бакинского Инженерного Университета. Состоявшиеся до этого 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank, где приняли участие 163 человека.

В будущем PASHA Bank планирует продолжать проведение подобных соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.

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  • Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup» (ФОТО)
  • Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup» (ФОТО)
  • Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup» (ФОТО)
  • Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup» (ФОТО)
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