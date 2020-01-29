В Баку состоится первый Visa Cashless Forum Azerbaijan 2020

БАКУ/Trend/ - Компания Visa при поддержке Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджанской Республики и Ассоциации банков Азербайджана проведет Visa Cashless Forum в Баку.

Первый в Азербайджане Visa Cashless Forum на тему "Driving the Future" ("Приближая будущее") пройдет 12 февраля.

Visa Cashless Forum — одно из флагманских событий компании Visa в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, которое объединяет экспертов в области цифровых платежей, представителей финтеха, торгово-сервисных предприятий, поставщиков платежных услуг и регуляторов. Форум является площадкой для обсуждения современных тенденций, вызовов, возможностей и ключевых направлений развития и роста отрасли безналичных платежей и платежных инноваций.

Впервые форум состоялся в Украине в 2017 году, после чего успешно проводился в Казахстане, Сербии и Беларуси. Visa Cashless Forum 2019, прошедший в Украине, был признан лучшим мероприятием для представителей финансового сектора в 2019 году и удостоен премии PaySpace Awards 2019.

В этом году в центре внимания спикеров и участников Visa Cashless Forum в Баку будут тенденции, формирующие современную платежную экосистему, и их влияние на потребителей и бизнес:

инновационные платежные решения;

цифровая трансформация и "smart" страна;

эмоциональный банкинг и современные потребители;

будущее банковского сектора: традиционные банки и необанки;

различные пути развития цифрового банкинга;

регулирование как катализатор развития безналичных платежей.

Форум пройдет в нескольких интерактивных форматах: панельные дискуссии, дебаты, мотивационные выступления и презентации практических кейсов с участием национальных и международных спикеров, среди которых:

Алим Гулиев , первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджанской Республики

, первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджанской Республики Вусал Гасымлы, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Азербайджан

исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Азербайджан Ниджат Асадли, руководитель Цифрового торгового хаба Азербайджана

руководитель Цифрового торгового хаба Азербайджана Закир Нуриев, президент Ассоциации банков Азербайджана

президент Ассоциации банков Азербайджана Эльмир Хабибуллаев, заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана

заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана Джалал Оруджов, главный операционный директор, PASHA Bank

главный операционный директор, PASHA Bank Фаиг Гусейнов, председатель правления, UniBank

председатель правления, UniBank Эльнур Гасанов, заместитель председателя правления, Bank Respublika

заместитель председателя правления, Bank Respublika Самир Мамедов, глава департамента маркетинга, Kapital Bank

Наталья Кадя, партнер юридической компании Danevych. Law, эксперт по нейроменеджменту, коуч по развитию лидерства, Украина

партнер юридической компании Danevych. Law, эксперт по нейроменеджменту, коуч по развитию лидерства, Украина Сергей Ишков, управляющий директор и партнер, Boston Consulting Group

управляющий директор и партнер, Boston Consulting Group Аркадий Гершман, урбанист, Россия

Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa

старший вице-президент и генеральный менеджер в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa Сальвадор Перес-Галиндо, вице-президент, глава департамента по связям с государственными органами, регион Центральная Европа, Ближний Восток и Африка, Visa

вице-президент, глава департамента по связям с государственными органами, регион Центральная Европа, Ближний Восток и Африка, Visa Уттам Наяк, старший вице-президент, глава департамента цифровых продуктов в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка, Visa

старший вице-президент, глава департамента цифровых продуктов в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка, Visa Кристина Дорош , региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона

, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Роман Горбенко, директор департамента клиентских продуктов, Visa Россия

директор департамента клиентских продуктов, Visa Россия Андрей Алейкин, старший директор, глава департамента инновационных платежных решений, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа

старший директор, глава департамента инновационных платежных решений, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа Святослав Сенюта, старший директор, глава департамента взаимодействия с государственными органами, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа

старший директор, глава департамента взаимодействия с государственными органами, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа Евгений Лесняк, старший директор по стратегическим партнерствам и финтеху региона СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа

“Мы искренне рады и гордимся возможностью провести в Азербайджане первый на Кавказе Visa Cashless Forum. В Visa мы понимаем важность открытого диалога участников индустрии. Форум как раз является той объединяющей площадкой, где мы можем эффективно взаимодействовать с нашими партнерами, обмениваться знаниями и опытом, обсуждать новейшие технологии и потребительские тенденции, находить решения и намечать ключевые направления для совместной работы с целью дальнейшего развития безналичных платежей и инноваций во благо всей индустрии и экономики страны в целом", – отметила Кристина Дорош, региональный менеджер по Кавказскому региону, Visa.

Медиа партнерами Visa Cashless Forum 2020 в Азербайджане выспупили информационное агентство Trend.az и Report.az.

Дополнительная информации о форуме и регистрация доступна на Visa Cashless в Азербайджане, также приглашаем следить за обсуждением на странице Visa в Facebook.

#VisaCashlessForum, #CashlessAzerbaijan

Информация о компании Visa

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей̆. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной̆, надёжной̆ и безопасной̆ платёжной̆ сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру, и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста “connected commerce”, в условиях которой̆ практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной̆ информации посетите usa.visa.com, www.visasoutheasteurope.com, www.visa.com.az/ru_AZ, www.facebook.com/visaazerbaijan.

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