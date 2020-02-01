Проведено мероприятие по бизнес сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 февраля состоялось мероприятие по бизнес сотрудничеству на тему "Партнерство и Бизнес", организованное Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (организаций работодателей), ОАО "Kapital Bank" и ООО "Marsol".

Как передает Trend, в мероприятие организованном с целью развития деловых партнерских отношений между местными компаниями, установления новых партнерских отношений и проведения дискуссий в этой области приняли участие около 600 пердпринимательских субъектов из различных секторов экономики.

Выступая на мероприятии, председатель правления "KOBIA" Орхан Мамедов, вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (организаций работодателей) Вугар Зейналов, представитель Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) Нермин Мирзеева, предстваитель ОАО "Kapital Bank" Фарид Хидаятзаде, председатель Ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева и основатель ООО "Marsol" Турал Мустафаев поделились мнениями о развитие предпринимательства в нашей стране, проведение мероприятий в этой сфере и важности делового партнерства. Было отмечено, что в рамках мероприятий по деловому партнерству, 20-22 февраля в Бакинском дворце спорта пройдет выставка продукции и услуг местных компаний в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики и др. Ожидается принятие участия в этой выставке около 150 местных компаний.

В ходе мероприятия ряд субъектов предпринимательства были вознаграждены за успешную деятельность, а также проведены групповые дискуссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, развития бизнеса, корпоративной социальной ответственности, роли банков в развитии предпринимательства и партнерских отношений.

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