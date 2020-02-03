Женщины-фермеры Азербайджана получат техническую поддержку

БАКУ /Trend/ - Рост числа женщин-предпринимателей в аграрном секторе Азербайджана позитивно скажется на многих факторах.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, сказала председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" Лейла Мамедова на первом семинаре программы сотрудничества ФАО с Азербайджаном.

Мамедова рассказала, что проект по улучшению жилищных условий и обеспечения продовольственной безопасности в селах путем развития экономических возможностей женщин реализовывался два года и относится к государственной программе по повышению занятости и предпринимательских условий для женщин в Азербайджане.

По ее словам, программа развития экономических возможностей женщин включает в себя повышение их конкурентоспособности на внутреннем рынке, обеспечение равных экономических возможностей и прав, а также управление ресурсами и техническую помощь.

Мамедова отметила, что в рамках проекта были совершены визиты в различные регионы Азербайджана. По итогам этих визитов был зарегистрирован рост количества женщин, занятых в аграрном секторе, числа обращений в связи с этим.

В ходе этих визитов было проведено более 500 встреч с женщинами, на которых было исследовано, в производстве какой продукции нуждаются женщины-фермеры, и какие средства для этого необходимы. В этом году работа будет продолжена.

В течение одного года обращения будут рассмотрены, затем будут подготовлены специальные программы для обратившихся женщин. В итоге до конца 2021 года около 200 азербайджанских женщин будут обеспечены определенным техническим оборудованием и обучением для продолжения своей деятельности в качестве предпринимателей в сельскохозяйственном секторе.

Сегодня в Баку проходит первый семинар программы сотрудничества ФАО с Азербайджаном, посвященный повышению занятости женщин в аграрном секторе.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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