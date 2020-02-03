Назначен новый председатель правления "Standard Insurance"

БАКУ/Trend - Председателем правления компании "Standard Insurance" назначен Кямран Бабаев.
Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на компанию.
Отметим, что ранее этот пост занимал Анар Садыхов.
Кямран Бабаев около 20 лет работает в страховом секторе Азербайджана, занимал должности начальника отдела внутреннего аудита в страховой компании "Beynalxalq Sığorta", был заместителем председателя правления "Buta Sığorta".
В 2017-2019 годах занимал должность председателя правления страховой компании "Azərbaycan Sənaye Sığorta".
Напомним, что ОАО "Standard Insurance" было создано в 2002 году как полноценная страховая компания, функционирующая в сегменте non-life страхования.
На сегодня компания имеет лицензию на осуществление четырех обязательных и 10 добровольных видов страхования.
(Автор: Юсиф Агаев)
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