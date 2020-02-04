В Азербайджане будет создан новый питомник по разведению растений

4 февраля 2020 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Абшеронском полуострове будет создан новый питомник по выращиванию саженцев.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, при финансовой поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН в поселке Джейранбатан Абшеронского района будет создано отвечающий современным стандартам крупный питомник по выращиванию саженцев деревьев. Здесь будет выращиваться около 1,2 миллиона единиц высококачественных саженцев, приспособленных к местным климатическим условиям.

Замминистра добавил, что в рамках озеленения Абшеронского полуострова, которому в этом году будет уделено особое внимание, будут использованы саженцы данного хозяйства.

«Работы в направлении создания хозяйства уже начались. Ожидается, что питомник заработает осенью этого года», - подытожил Фирдовси Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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