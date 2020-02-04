Новшество на железнодорожной ветке Гянджа-Бёюк Кясик (ФOTO)

4 февраля 2020 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На железной дороге в направлении Гянджа-Бёюк Кясик устанавливают новые стрелочные переводы, передает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, в целом в данном направлении железной дороги планируется установка 171 стрелочного перевода.

"Процесс был начат в августе прошлого года, и на сегодня обновлены 119 таких "стрелок". На завтра запланировано обновление еще шести стрелочных переводов на станции Товуз. Работы реализуются специализированными железнодорожными предприятиями № 5 и №11 ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Стрелочные переводы устанавливаются на железобетонные балки, что обеспечивает повышенную безопасность движения, а также позволяет повысить скорость поездов", - сказали в ЗАО.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Новшество на железнодорожной ветке Гянджа-Бёюк Кясик (ФOTO)
  • Новшество на железнодорожной ветке Гянджа-Бёюк Кясик (ФOTO)
  • Новшество на железнодорожной ветке Гянджа-Бёюк Кясик (ФOTO)
  • Новшество на железнодорожной ветке Гянджа-Бёюк Кясик (ФOTO)
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