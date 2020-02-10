Наблюдатели от Украины отметили высокий уровень подготовки в Азербайджане к парламентским выборам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы прошли в полном соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции сказал член наблюдательной миссии от парламента Украины Валерий Колюх.

По его словам, отмечен высокий уровень подготовки к выборам. ЦИК Азербайджана обеспечил всеми необходимыми материалами для работы наблюдателей от разных общественных организаций, политических партий, от кандидатов по округам.

"Мы посетили пять участков в Баку и один за пределами города. На каждом участке выборы прошли на высоком уровне. На выборах были представлены наблюдатели от разных политических сил, партий, участников избирательного процесса, общественных организаций, а также кандидатов по округам", - добавил Колюх.

Он также отметил, что у выборов в Азербайджане и Украине много схожего.

Отметим, что в парламентских выборах, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовали 1314 кандидатов.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Наргиз Исмаилова)