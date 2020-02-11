Стратегические валютные резервы в Азербайджане почти достигли объема ВВП

БАКУ /Trend/ - В 2019 году стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 52 миллиардов долларов США, что составило 90 процентов от ВВП страны.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом сказал на пресс-конференции на тему “Налоговые реформы: из тени к свету” министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в прошлом году темпы экономического роста выросли на 2,2 процента, а ненефтяного сектора на 3,5 процента, что в два раза больше, чем по итогам 2018 года.

По словам Джаббарова, ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов и достиг двух миллиардов долларов. Помимо этого инфляция составила 2,6 процента, а денежные доходы населения превысили инфляцию в 2,8 раза.

Также министр отметил, что рост в ненефтяном секторе отразился на росте большинства отдельных показателей. Так, за прошедший год в секторе выросли объемы выплаченного НДС (24 процента), остатков на банковских счетах (71 процент), счетов юридических (19 процентов) и физических (26 процентов) лиц.

Проводя итоги министр отметил, что легализация бизнеса является одной из главных целей экономического развития и в этом направлении предпринимаются серьезные шаги по обеспечению прозрачности и здоровой конкуренции в бизнес-сообществе.

Касаясь других целей экономического развития, Джаббаров отметил такие направления, как долгосрочная диверсификация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, создание импортозамещающего внутреннего производства, увеличение транзитного потенциала страны и расширение экспортных услуг.

"Несомненно, экономический баланс страны силен, политическая воля сильна, и я думаю, что этот год будет иметь важное значение в росте конкурентоспособности нашей экономики" - подытожил министр.

Напомним, сегодня проходит пресс-конференция на тему “Налоговые реформы: из тени к свету”. В мероприятии участвуют министр экономики Микаил Джаббаров, руководители различного уровня министерств экономики и налогов, Центрального банка Азербайджана.

Автор: Эльдар Джанашвили.