Джей Сингх: Азербайджан имеет уникальный потенциал

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет уникальный потенциал.

Об этом сказал директор миссии USAID в Азербайджане Джей Сингх на саммите, посвященном вопросам поддержки бизнес- и профессиональных ассоциаций.

"Эти ассоциации могут помочь выявить данный уникальный потенциал и продемонстрировать его на международной арене", - сказал он.

По словам Сингха, миссия USAID оказывает поддержку, создает такую среду, чтобы эти ассоциации могли объединиться.

"Два года назад нашей главной миссией было сосредоточиться на частном секторе, так как здесь имеется огромный потенциал", - сказал он.

Он отметил, что все усилия были направлены на поддержку развития ненефтяного сектора в Азербайджане.

"Мы относимся к созданию ассоциаций как к мере, представляющей взаимный экономический интерес. Я бы хотел, чтобы мы совместно участвовали в создании этих ассоциаций", - сказал Джей Сингх.

"Мы успешно провели два торговых шоу в штатах Иллинойс и Оклахома (США). Также, к примеру, в 2017 году USAID оказала Ассоциации экспортеров Азербайджана поддержку и сыграла роль в расширении ее деятельности", - сказал он.

(Автор: Наргиз Исмаилова)