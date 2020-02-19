Эльнур Солтанов: Азербайджан нацелен на увеличение производства энергии за счет ВИЭ

БАКУ/Trend/ - Азербайджан нацелен на увеличение доли ветра, солнца и био-ресурсов в производстве электроэнергии из альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Trend , об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, в настоящее время в общей мощности электроэнергетической системы страны доля возобновляемых источников энергии, включая крупные водные электростанции, составляет 17 процентов.

"В прошлом году за счет возобновляемых источников энергии было выработано около 7,3 процента электроэнергии. Около 93 процентов электроэнергии мы производим за счет природного газа. В отличие от многих европейских государств, мы вообще не используем каменный уголь", - отметил Солтанов.

Как отметил замминистра, в 17 процентах от объема возобновляемых источников энергии основное количество приходится на гидроэлектростанции, что составляет около 1276 мегаватт и только 141 мегаватт вырабатывается за счет таких источников как ветер, солнце и био-ресурсы.

Солтанов также добавил, что основная цель заключается в увеличении доли энергии, полученной за счет ветра, солнца и био-ресурсов в общей мощности возобновляемых источников. Вместе с тем, важной целью является доведение до 2030 года доли возобновляемых источников энергии до 30 процентов от общей мощности электроэнергетической системы страны.

"Первым успешным шагом в этом направлении является реализация проектов по ветру и солнечной энергии мощностью 440 Мегаватт с компаниями ACWA Power и Masdar. Эти проекты не только отражают существующую потребность в стране, но и не предусматривают никаких государственных субсидий", - отметил Солтанов.

Автор: Наргиз Исмаилова.