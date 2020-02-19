В Центре по развитию МСБ Хачмаза начались тренинги

Экономика 19 февраля 2020 23:25 (UTC+04:00)
В Центре по развитию МСБ Хачмаза начались тренинги

Баку. Trend:

В Центре по развитию МСБ Хачмаза начались тренинги для создателей стартап-проектов и микропредпринимателей по теме "Навыки эффективного делового общения".

Как сообщили Trend из Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), во время тренинга пердприниматели были проинформированы о профессиональном общении, недопонимании и сопереживании в обсуждаемой сфере, урегулирование эмоциональных ситуаций и поведенческих проблемах.

Отметим, что Центр развития МСБ Хачмаза предоставляет услуги для представителей инновационного предпринимательства, стартапов и семейного бизнеса, развития предпринимательства среди женщин, инвалидов и молодежи, обучения, семинаров и программ стажировок. Центр развития малого и среднего бизнеса приглашает пердпринимателей микро, малого и среднего бизнеса, а также тех, кто заинтересован в создании бизнеса, воспользоваться этой услугой.

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