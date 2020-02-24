Закир Ибрагимов: Объем добычи драгоценных металлов в Азербайджане вырос

Экономика 24 февраля 2020 11:54 (UTC+04:00)
Закир Ибрагимов: Объем добычи драгоценных металлов в Азербайджане вырос

БАКУ/Trend/ - В 2019 году объем добытого золота по сравнению с итогами за 2018 год вырос на одну пятую (21,3 процента), серебра - на треть (33,2 процента).

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции ЗАО "Azergold", посвященной итогам 2019 года, сказал председатель правления общества Закир Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, несмотря на то, что в 2019 году обществом было предусмотрено производство 50 тысяч унций золота, по итогам года было произведено на 10,4 процента больше, а точнее 55,2 тысячи унций.

Точно также, в течение года было запланировано производство 87,4 тысячи унций серебра, тогда как фактический объем превысил прогноз на 17,9 процента, составив 103 тысячи унций.

Показатели добычи за 2019 год являются рекордным показателем, зафиксированным за весь период деятельности Човдарского горно-обогатительного комплекса, отметил председатель правления общества.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай, а также переработкой и продажей драгоценных металлов, внедрением в эту сферу новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной отрасли.
В прериод 2017-2020 годов ЗАО AzerGold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.

Автор: Эльдар Джанашвили.

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