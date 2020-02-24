Azergold вводит в эксплуатацию несколько золотоносных участков

БАКУ /Trend/ - ЗАО Azergold в 2021 году планирует ввести в эксплуатацию участки "Агехуш" и "Марах", обнаруженные геологами компании.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, сказал председатель правления Azergold Закир Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, ресурсный потенциал Агехушского месторождения рассчитан на 40 тысяч унций золота. В настоящее время, в рамках проекта по эксплуатации месторождения открытым способом, разрабатывается дизайн шахты.

Начальные разведочные работы участке "Марах" также дали положительный результат, в настоящее время на нем продолжаются дополнительные разведочные работы для уточнения потенциала запасов.

На следующем этапе будет продолжена работа по оценке состояния окружающей среды.

Также будут продолжены соответствующие разведочные, исследовательские и проектные работы для того, чтобы начать добычу в северной части месторождения расположенного в Гекгельском районе, потенциальные ресурсы которого оцениваются в 500 тысяч унций золота.

Председатель правления ЗАО также отметил, что в результате последних кадровых и структурных реформ в Азербайджане экономическое развитие страны перешло на новый уровень.

"Государственные программы и конкретные меры, осуществляемые руководством страны в связи с развитием ненефтяного сектора, открывают в Азербайджане широкие возможности для диверсификации экономики и развития новых отраслей промышленности. Данные перспективы ставят перед ведущей горнодобывающей компанией страны серьезные цели, связанные с необходимостью внести серьезный вклад в устойчивое развитие страны и развивать потенциал золотодобычи в Азербайджане" - сказал Ибрагимов.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай, а также переработкой и продажей драгоценных металлов, внедрением в эту сферу новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной отрасли.

В период 2017-2020 годов ЗАО AzerGold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.

Автор: Эльдар Джанашвили