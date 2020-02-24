Угроза коронавируса не влияет на цену золота в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В соответствии с прогнозами и исследованиями международных финансовых институтов, цены на драгоценные металлы в Азербайджана остаются стабильными на фоне повышения цен в мире, связанного с угрозой коронавируса.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции посвященной итогам 2019 года, сказал председатель правления ЗАО Azergold Закир Ибрагимов.

По его словам цены на золото и другие драгоценные металлы на мировых рынках активно меняются. Во многом эти изменения связаны с коронавирусом, распространённым в КНР, так как большинство инвесторов закупают и запасаются драгметаллами.

Тем не менее, по исследованиям международных организаций цены на драгоценные металлы Азербайджана достаточно стабильны.

Ибрагимов также отметил, что цели компании по продаже золота и серебра в 2020 году - 55,2 тысячи унций золота и 103,7 тысячи унций серебра соответственно.

ЗАО Azergold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай, а также переработкой и продажей драгоценных металлов, внедрением в эту сферу новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной отрасли.

В период 2017-2020 годов ЗАО Azergold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.

Автор: Садраддин Агджаев.